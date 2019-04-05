Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan Kosova'da Sultan Birinci Murad Hüdavendigâr Türbesine Ziyaret

Bakan Akar'dan Kosova'da Sultan Birinci Murad Hüdavendigâr Türbesine Ziyaret

53 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Priştine'de Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti.

Bakan Akar'dan Kosova'da Sultan Birinci Murad Hüdavendigâr Türbesine Ziyaret, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Priştine'de Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'daki resmi temaslarının yanı sıra çeşitli ziyaretlerde bulunuyor. Bakan Akar, Priştine kentinde bulunan Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:30 Kaynak: İHA

Priştine, Hulusi Akar, Kosova, Politika
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