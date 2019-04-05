Bakan Akar'dan Kosova'da Sultan Birinci Murad Hüdavendigar Türbesine Ziyaret
12 dakika önce
- Bakan Akar'dan Kosova'da Sultan Birinci Murad Hüdavendigar Türbesine ziyaretPRİŞTİNE - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Priştine'de Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti.
- Bakan Akar'dan Kosova'da Sultan Birinci Murad Hüdavendigar Türbesine ziyaret
PRİŞTİNE - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Priştine'de Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'daki resmi temaslarının yanı sıra çeşitli ziyaretlerde bulunuyor. Bakan Akar, Priştine kentinde bulunan Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
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