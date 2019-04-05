Bakan Akar'dan Kosova'da Sultan Birinci Murad Hüdavendigar Türbesine Ziyaret

- Bakan Akar'dan Kosova'da Sultan Birinci Murad Hüdavendigar Türbesine ziyaretPRİŞTİNE - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Priştine'de Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti.

- Bakan Akar'dan Kosova'da Sultan Birinci Murad Hüdavendigar Türbesine ziyaret



PRİŞTİNE - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Priştine'de Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'daki resmi temaslarının yanı sıra çeşitli ziyaretlerde bulunuyor. Bakan Akar, Priştine kentinde bulunan Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dev Osmanlı Ekmeği, Kilosu 10 Liradan Kapış Kapış Satılıyor

Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı

Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek

İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı