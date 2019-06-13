Bakan Akar'dan MHP Grubuna ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin MHP'nin Meclis Grubunu ziyaret etti.

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