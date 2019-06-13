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Bakan Akar'dan MHP Grubuna ziyaret

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin MHP'nin Meclis Grubunu ziyaret etti.

Bakan Akar'dan MHP Grubuna ziyaret, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin MHP'nin Meclis Grubunu ziyaret etti.
Akar, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi ile ilgili partilere bilgi vermek için Meclise geldi.
İlk olarak CHP'yi ziyaret eden Akar, daha sonra MHP'nin Meclis Grubuna ziyarette bulundu.
Akar, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile görüştü. Görüşmede, MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da hazır bulundu. Akar'a ise AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile teklifin imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal eşlik etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Yeni Askerlik Yasası olarak adlandırdığımız çalışmayla alakalı gruplarımızın sorularını cevaplandırıyoruz, onlarla görüşüyor, konuşuyoruz, sorularını, görüşlerini dinliyoruz. Dolayısıyla bu yasanın mükemmel bir şekilde çıkmasına gayret gösteriyoruz." diye konuştu.
MHP Grup Başkanvekili Akçay ise "MHP olarak bu Askeralma Kanun Teklifi'ni tamamen destekliyoruz. Sayın Bakan'a verdiği bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Akçay, Hulusi Akar, MHP, Politika
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