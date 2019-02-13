Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan NATO Toplantılarında Bir Dizi Görüşme

Bakan Akar'dan NATO Toplantılarında Bir Dizi Görüşme

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantıları kapsamında birçok ikili görüşme yaptı.

Bakan Akar'dan NATO Toplantılarında Bir Dizi Görüşme, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantıları kapsamında birçok ikili görüşme yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantıları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları ele alındı. Akar, İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantıları çerçevesinde Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:41 Kaynak: İHA

Brüksel, Belçika, Hulusi Akar, Güncel
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