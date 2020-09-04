Bakan Akar'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hem masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz" dedi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hem masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz" dedi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız.Hem masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Son Dakika Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını savundu Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasında bağ şaşırttı Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Wanda Nara, tatilde fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı 2020 yılı sıcaklık rekoruna doğru koşuyor; Hafta başından itibaren sıcaklıklar yeniden artacak 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada