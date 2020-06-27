Bakan Akar'dan, OYAK Genel Kurulu öncesi Anıtkabir'e ziyaret (2) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar , Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 60'ncı OYAK Genel Kurul Toplantısına katıldı. Bakan Akar, toplantıda üyelere hitaben bir konuşma yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı