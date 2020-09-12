Bakan Akar'dan parkta oynayan çocukların asker selamına karşılık - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin İzmir ziyaretinde renk görüntüler oluştu. Bakan Akar'ın kendisini karşılayan tören mangasını selamlaması sırasında yakınlardaki bir parkta oyun oynayan çocuklar da asker selamı verdi. Bunu fark etmesi üzerine parka giden Akar, çocukların asker selamına karşılık verdi ve çocukları korona virüs tedbirlerine uymaları yönünde uyardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki ziyaretleri kapsamında dün Hava Eğitim Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar'ın kendisini karşılayan tören mangasını selamlaması sırasında renkli görüntüler oluştu. Tören yerinin yakınındaki bir parkta oyun oynayan çocuklar, Akar'a asker selamı verdi. Bunu fark eden Bakan Akar, parka giderek çocuklara asker selamı verdi ve bir süre sohbet etti. Çocukların maskesiz bir şekilde oyun oynadığını gören Akar, "Korona virüs tehlikeli. Kendimizi, annemizi, babamızı, arkadaşlarımızı koruyacağız, dikkatli olacağız. Devamlı ellerimizi yıkayacağız, maskeyi takacağız ve yan yana gelmeyeceğiz. Bu dönemde biraz uzak duracağız" uyarısında bulundu.

Akar, parkta bulunan şehit ve gazi yakını iki kişi ile de sohbet etti. Akar, "Gazilerimizi, şehitlerimizi ve ailelerini her konuşmamızda saygıyla, minnetle anıyoruz. Silahlı kuvvetlerin başarısı varsa bunun temelinde şehitlerimizin, gazilerimizin kanı var. Onları ve ailelerini daima milletle ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra parktan ayrılarak Hava Eğitim Komutanlığına geçti. - ANKARA