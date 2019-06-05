Bakan Akar'dan "Pençe" mesajı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe Harekatımız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:18
Akar, "Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız." dedi.
Bakan Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması: Son terörist etkisiz hale getirilmeden bölgeden çıkmayacağız
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