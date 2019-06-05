Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan "Pençe" mesajı
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Bakan Akar'dan "Pençe" mesajı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe Harekatımız devam ediyor.

Bakan Akar'dan
Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:18 
Hulusi Akar, Ekonomi
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