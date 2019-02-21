Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Bakan Akar'dan Şehit Ailesine Ziyaret

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afrin'de mevzi değişikliği sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Akar'dan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afrin'de mevzi değişikliği sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir dizi gezi ve ziyarette bulunmak üzere Erzurum'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

Piyade, Hulusi Akar, Afrin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadın, Banktaki Cesedi Görüntülemek İçin Her Şeyi Yaptı Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!

Korku Filmi Gibi! Vatandaş, Köpeğini Aç Kurtların Elinden kurtardı Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:34:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan Şehit Ailesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]