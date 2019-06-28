Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
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Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter adresinden paylaşılan mesajda, sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.
Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:06 Kaynak: AA
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