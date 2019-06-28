Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

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İYİ Partili Aytun Çıray: Kürt seçmeni saf sananlar sandıkta şamarı yedi

Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu

Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu

Bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlendi