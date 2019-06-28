Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:06 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Hakkari
'nin Çukurca
ilçesi Altıntepe
üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter
adresinden paylaşılan mesajda, sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.
Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı
mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
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