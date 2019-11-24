Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.


Bakan Akar yayımladığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Hulusi Akar, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 şehit
Son dakika: Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist öldürüldü Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 14:29:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]