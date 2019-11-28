Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
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Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı Bölgesi'nde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı Bölgesi'nde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:52 Kaynak: AA
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