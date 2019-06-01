Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı

50 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iğdır'da şehit düşen istihkam uzman onbaşılar Yasin Çubuk ve Ali Yılmaz ile Ulaştırma Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iğdır'da şehit düşen istihkam uzman onbaşılar Yasin Çubuk ve Ali Yılmaz ile Ulaştırma Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Bakan Akar imzasıyla yayımlanan mesaj, sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Çubuk, Yılmaz ve Alıcı'nın bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğunu hatırlatan Akar, "Kahraman şehitlerimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, şehit askerlerin fotoğraflarına da yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:28 Kaynak: AA
İbrahim Alıcı, Çubuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mobil ödeme için elektronik sistem kurulacak Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Şehit annesi oğlunun dileğini gerçekleştirip üniversiteden mezun oldu İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 22:18:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]