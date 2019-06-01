Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı
50 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iğdır'da şehit düşen istihkam uzman onbaşılar Yasin Çubuk ve Ali Yılmaz ile Ulaştırma Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:28 Kaynak: AA
, Iğdır
'da şehit düşen istihkam uzman onbaşılar Yasin Çubuk
ve Ali Yılmaz ile Ulaştırma Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı
'nın ailesine başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Bakan Akar imzasıyla yayımlanan mesaj, sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Çubuk, Yılmaz ve Alıcı'nın bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğunu hatırlatan Akar, "Kahraman şehitlerimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, şehit askerlerin fotoğraflarına da yer verildi.
Mobil ödeme için elektronik sistem kurulacak
Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Şehit annesi oğlunun dileğini gerçekleştirip üniversiteden mezun oldu
İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi