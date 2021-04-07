Bakan Akar'dan şehit Pilot Gençcelep için taziye - Son Dakika

Bakan Akar'dan şehit Pilot Gençcelep için taziye
07.04.2021 18:08
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağının şehit olan pilotu Hv. Plt. Yzb. Burak Gençcelep için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağının şehit olan pilotu Hv. Plt. Yzb. Burak Gençcelep için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Nisan 2012 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." - ANKARA
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