Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan şehit uzman onbaşı için başsağlığı mesajı
Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan şehit uzman onbaşı için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Bakan Akar'dan şehit uzman onbaşı için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan şehit uzman onbaşı için başsağlığı mesajı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akkaya'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar yayımladığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:00 Kaynak: AA
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