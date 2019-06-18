Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna cevap
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Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna cevap

28 dakika önce

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği bildirildi.

Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna cevap, System.String[]
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:47 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel
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