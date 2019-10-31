Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ziyaret
Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ziyaret

Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ziyaret

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birlikleri denetledi.

Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ziyaret, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birlikleri denetledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu. Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan bir komando birliğinde de inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, yapılan faaliyetlere ilişkin brifing alarak talimatlar verdi.

(İHA)

Salih Zeki Çolak, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hulusi Akar ile Metin Şentürk'ün diyaloğu resepsiyona damga vurdu: Hiç bizi görmüyorsun
Bakan Akar'dan sınırdaki askerlerimize uyarı: Her an her şey olabilir, hazırlıklı olunmalı TSK'nın elindeki 18 Esed askeri Ruslara teslim edilecek Son Dakika: Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 19:07:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasındaki birliklere ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]