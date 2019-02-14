Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan Soçi'de Zirve Öncesi Önemli Toplantılar

Bakan Akar'dan Soçi'de Zirve Öncesi Önemli Toplantılar

38 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Akar'dan Soçi'de Zirve Öncesi Önemli Toplantılar, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Akar, Brüksel'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yapacağı Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı için Soçi'ye geldi.

Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde, Suriye'deki son durumun bir kez daha ele alındığı, liderlerin katılacağı zirve toplantısına yönelik son hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:53 Kaynak: AA

Soçi, İran, Rusya Federasyonu, Güncel
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