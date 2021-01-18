Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştü Açıklaması

18.01.2021 20:24
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştü Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşıdığını, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşıdığını, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'taki görüşmelerine devam ediyor.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in, Cumhurbaşkanlığındaki görüşme sonrasındaki durağı Irak İçişleri Bakanlığı oldu. Burada, törenle karşılanan Akar, Irak İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi ile görüştü.

El Ganimi, yaptığı konuşmada, Akar ve beraberindeki heyeti "barışın başkenti" olarak nitelendirdiği Bağdat'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek geçmişte Akar ile birçok görüşme gerçekleştirdiğini, karşılıklı ziyaretlerde bulunduklarını anımsattı.

El Ganimi, Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i misafir olarak görmediklerini de sözlerini ekledi.

Milli Savunma Bakanı Akar da gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

El Ganimi'nin Irak'ın güvenliği için yaptıklarının en yakın şahitlerinden olduklarını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Siz ve personeliniz Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinde büyük fedakarlık, kahramanlık gösterdiniz. Bundan sonra da yapacağınız çalışmalarla başta DEAŞ, PKK olmak üzere diğer terör örgütlerinden bu güzel coğrafyayı temizlemekle Iraklı kardeşlerimizin sulha, sükuna kavuşmasına katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Bu konuda da Türkiye olarak gereken desteği vermeye hazırız."

-"Güçlü dostluk, köklü siyasi ve kültürel bağlar"

Akar, görüşme sonrasında DEAŞ ile mücadele sırasında hayatını kaybedenlerin anısına yapılan şehitlik ile müzeyi de ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Akar, deftere şunları yazdı:

"Resmi görüşmeler yapmak üzere dost, kardeş ve komşu ülke Irak'ta bulunmaktan ve Irak İçişleri Bakanlığını ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ile Irak arasındaki güçlü dostluk ilişkileri, köklü tarihi, siyasi ve kültürel bağlar bulunmakta ve iki ülke arasındaki iş birliği, bölgemizdeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Bu vesileyle Irak İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi'ye ve Irak İçişleri Bakanlığının kıymetli mensuplarına gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dilerim."

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştü Açıklaması
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştü Açıklaması
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştü Açıklaması
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştü Açıklaması

Genelkurmay Başkanı, Süleyman Soylu, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştü Açıklaması - Son Dakika


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