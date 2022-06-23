Bakan Akar'dan, "Tahıl Koridoru" Açıklaması: "İstanbul'da Bir Harekat Merkezi Kurulması Konusunda Genel Bir Anlayış Birliği Var" - Son Dakika
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Bakan Akar'dan, "Tahıl Koridoru" Açıklaması: "İstanbul'da Bir Harekat Merkezi Kurulması Konusunda Genel Bir Anlayış Birliği Var"

23.06.2022 18:23
Bakan Akar'dan, "Tahıl Koridoru" Açıklaması: "İstanbul'da Bir Harekat Merkezi Kurulması Konusunda Genel Bir Anlayış Birliği Var"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarından gemilerin tahliyesine yönelik oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin, "İstanbul'da bir harekat merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliği var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarından gemilerin tahliyesine yönelik oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin, "İstanbul'da bir harekat merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliği var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de muhabirlerin sorularını yanıtladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine Hulusi Akar, özellikle NATO konusunun ele alındığını ve Türkiye'de terörle mücadele alanında attığı adımları dile getirdiğini aktardı. Akar, İsveç ve Finlandiya bağlamında da Türkiye'nin hassasiyetlerini mevkidaşı Ben Wallace'ye aktardığını söyledi.

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesine yönelik oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin soru üzerine Hulusi Akar, şu yanıtı verdi:

"Ukrayna limanlarında duran bu tahıl gemilerinin emniyetli bir şekilde adreslerine uygun yerlere ulaşmasını sağlamak için ne yapmamız gerektiğini heyetlerimiz konuştular, görüştüler. Bu konuda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Ulusların yapması gereken, bizden beklentiler, Birleşmiş Milletler'den beklentiler, bunlar bir şekilde kayıt altına alındı. Bu arkadaşlarımız oradan memnun bir şekilde ayrıldılar. Önümüzdeki günlerde, saatlerde Ukrayna'da yapacağımız temaslar var. Birleşmiş Milletler buradaki yetkilileri ile görevliler ile arkadaşlarımız konuşuyorlar. Bunların sonunda bir noktaya olayı getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olabileceğini, son adımın atılabileceğini değerlendiriyoruz. Tarafların geldiğimiz noktada bu konuda, olaya olumlu baktıklarını, görüyoruz, anlıyoruz… İstanbul'da bir harekat merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliği var. Bu istikamette çalışıyoruz."

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan, 'Tahıl Koridoru' Açıklaması: 'İstanbul'da Bir Harekat Merkezi Kurulması Konusunda Genel Bir Anlayış Birliği Var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar'dan, "Tahıl Koridoru" Açıklaması: "İstanbul'da Bir Harekat Merkezi Kurulması Konusunda Genel Bir Anlayış Birliği Var" - Son Dakika
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