Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak - Son Dakika
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Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak

13.07.2022 21:05

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri arasındaki tahıl koridoru görüşmeleri sonrasında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tarafların önümüzdeki hafta yeniden Türkiye'de bir araya geleceğini söyledi. Akar, "Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle tahıl ithalatında yaşanan aksamalar gıda krizini de beraberinde getirdi. Tüm dünyayı etkileyen krizin çözümü için Türkiye öncülük etti ve İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri arasında tahıl koridoru görüşmesi gerçekleştirildi.

TEKNİK HUSUSLARDA MUTABIK KALINDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantıya ilişkin, "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır" dedi.

"LİMANLARDAKİ TAHIL VE GIDANIN TAHLİYESİ GÖRÜŞÜLDÜ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da gerçekleştirilen "Dörtlü Toplantı"ya ilişkin soruyu yanıtladı. Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümüne yönelik Rusya ve Ukrayna ile yapılan görüşmelerde diğer konuların yanı sıra Ukrayna limanlarındaki tahıl ve diğer gıda maddelerinin tahliyesi üzerinde de durulduğunu ifade eden Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmelerinde bu konuları gündeme getirdiğini ve bunun önemini ifade ettiğini hatırlattı.

Son Dakika: Tahıl koridoru toplantısında İstanbul'da koordinasyon merkezi oluşturulmasında mutabık kalındı, haftaya bir görüşme daha yapılacak

"GEMİLERİN EMNİYETLİ ŞEKİLDE HAREKET ETTİRİLMESİ TARTIŞILDI"

Yapılan bu görüşmeler doğrultusunda ilgili bakanlık ve kurumların da birçok ikili toplantı gerçekleştirdiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi: "Bu çerçevede bugün de Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Kalender Kasrı'nda Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında bir toplantı yapıldı. Gıda krizinin çözümüne katkı sağlamak maksadıyla atılmış önemli bir adım olan bugünkü toplantıda, tahıl ve diğer gıda yüklü gemilerin emniyetli bir şekilde deniz yoluyla intikal ettirilmesine ilişkin tüm detaylar üzerinde çalışılmıştır.

"İSTANBUL'DA KOORDİNASYON MERKEZİ KURULACAK"

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır.

Son Dakika: Tahıl koridoru toplantısında İstanbul'da koordinasyon merkezi oluşturulmasında mutabık kalındı, haftaya bir görüşme daha yapılacak

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TARAFLAR YENİDEN TÜRKİYE'DE TOPLANACAK

Sonuç olarak, temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var. Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz. Bunu BM ile koordineli şekilde yürütmek suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız. Bu manada önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye'de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak."

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin, bugüne kadar bölge ve dünya barışına sağladığı katkıların yanı sıra insani bir sorun olan gıda krizinin çözümü için de üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Bakan Akar, tahıl ve gıda maddelerinin tahliyesi konusunda katkılarından dolayı Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetlerine de teşekkür etti.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak - Son Dakika
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