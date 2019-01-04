Bakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda İnceleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme yapmak üzere Adapazarı'ndaki Tank Palet Fabrikası'na geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme yapmak üzere Adapazarı'ndaki Tank Palet Fabrikası'na geldi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabah erken saatlerde bir dizi program için Sakarya'ya geldi. Bakan Akar, ilk olarak, bir süre önce özelleştirme kapsamına alınan Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı içindeki Tank Palet Fabrikası'na gitti. Bakan Akar'a Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya eşlik etti. Bakan Akar'ın fabrika içinde inceleme yaparak yetkililerle görüşeceği öğrenildi.



- Sakarya

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