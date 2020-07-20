Bakan Akar'dan, "Türkiye-Malta- Libya Üçlü Toplantısı" sonrası açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bakan Akar'dan, "Türkiye-Malta- Libya Üçlü Toplantısı" sonrası açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta ve Libyalı bakanlarla yaptıkları toplantının son derece olumlu, verimli geçtiğini belirterek, "Akdeniz'de, bölgemizdeki barış ve istikrara sağlayacağımız katkı ile yaptığımız bu çaba ve çalışmaların önümüzdeki dönemde de sadece bizim için, bölgemiz için...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta ve Libyalı bakanlarla yaptıkları toplantının son derece olumlu, verimli geçtiğini belirterek, " Akdeniz'de, bölgemizdeki barış ve istikrara sağlayacağımız katkı ile yaptığımız bu çaba ve çalışmaların önümüzdeki dönemde de sadece bizim için, bölgemiz için değil aynı zamanda tüm dünya için de önemli bir model olacağına inanıyorum." dedi.

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Akar'ın daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığında Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri'nin katılımıyla yapılan üçlü toplantı sonrasında basın açıklaması yapıldı.

Toplantının ev sahibi olarak ilk açıklamayı yapan Akar, sözlerine "değerli dostlarım" diye hitap ettiği iki bakanı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Toplantıda bölgesel ve ülkeler arasındaki konuların ele alındığını bildiren Akar, şunları söyledi:

"Son derece samimi bir ortamda görüşmelerimizi yaptık, bilgi alışverişimizi gerçekleştirdik. Son derece olumlu, verimli, yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Akdeniz'de özellikle kaçakçılık ve düzensiz göçü önlemek suretiyle huzur ve güvenliğe, barışa önemli katkılar sağlamak üzere yaptığımız çabaların bugünkü toplantıda gündeme gelmesiyle önümüzdeki günlerde bu konularda alacağımız tedbirlerin çok daha etkin şekilde uygulanabileceğini, bunun da ülkelerimiz ve bölge için çok ciddi bir kazanım sağlayacağını da burada ifade etmek istiyorum. Böylece bu yaptığımız çalışmanın bölgenin istikrarına önemli katkılar sağlayacağına, bölgedeki bu işbirliğimizin de önümüzdeki dönemde güvenliği gerçekleştirmek bakımından bizlere, ülkelere çok yardımcı olacağına kanaatimizi belirtmek istiyorum.

Burada en önemli hususlardan biri de memnuniyetle belirtmek, altını çizmek isterim ki yaptığımız çalışma sırasında hem ikili hem üçlü toplantı ve görüşmeler sırasında birçok konuda benzer görüşleri paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin bölgenin barış ve huzuru için önümüzdeki günlerde de devam etmesi konusunda mutabık kaldığımızı görüyorum. Akdeniz'de, bölgemizdeki barış ve istikrara sağlayacağımız katkı ile yaptığımız bu çaba ve çalışmaların önümüzdeki dönemde de sadece bizim için bölgemiz için değil aynı zamanda tüm dünya için de önemli bir model olacağına inanıyorum."

"Libyalı kardeşlerimizin daima yanındayız"

Türkiye'nin uluslararası ortamdaki sorumluluklarının giderek artığına vurgu yapan Hulusi Akar, "Bu çerçevede izlediğimiz bu güvenlik ve istikrara katkı çalışmalarımızın da pozitif, olumlu meyvelerini de almaya başladığımızı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan çalışmalar kapsamında Libya'daki faaliyetlerin devam ettiğine dikkati çeken Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. 'Libya Libyalılarındır' anlayışı ile ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daima Libyalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da herkesin bilmesini istiyorum. Amacımız Libya'nın barış, huzur ve güven içinde yaşaması, birlik ve bütünlüğünü koruması, tek bir Libya olması. Bu konudaki gayretlerimiz bugüne kadar sürdü, bundan sonra da aynı şekilde Libyalı kardeşlerimizle, BM tarafından tanınan hükümetiyle yaptığımız iş birliğimizin devam edeceğini ve Libyalı kardeşlerimizle bu iş birliğimizi devamlı sürdüreceğimizin de altını çizmek istiyorum. Bu amaca ulaşabilmek için en büyük engelin darbeci Hafter olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Libya'da barışa, huzura, güvene, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter'e yönelik yapılan her türlü yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir."

Hulusi Akar, Türkiye ile Malta ve Libya arasında köklü, tarihi bağların olduğuna değinerek, "İki değerli dostumun değerli görüşlerini dinlemekten, onlarla müşterek görüşlerimizi paylaşmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Libya'daki siyasi çözüm konusunda Malta'nın kararlı ve yapıcı tutumundan dolayı da kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Toplantıya katılan bakanlara bir kez daha teşekkür eden Hulusi Akar, "Aramızdaki diyaloğun, iş birliğin, çalışmaların önümüzdeki dönemde devam edeceğine inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmaların da hem Libya hem de bölgemiz için bir an önce istikrarın gelmesi konusunda çok önemli katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Hulusi Akar, Akdeniz, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan, 'Türkiye-Malta- Libya Üçlü Toplantısı' sonrası açıklama Açıklaması - Son Dakika
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