Bakan Akar'dan Yalçın'a taziye ziyareti
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:30 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Akar, Yalçın'ı MHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti.
Akar'ın, görüşmede Yalçın'a, oğlu Turan İlteber Yalçın'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dilediği öğrenildi.
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