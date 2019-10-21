Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan Yalçın'a taziye ziyareti
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Bakan Akar'dan Yalçın'a taziye ziyareti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a başsağlığı diledi.

Bakan Akar'dan Yalçın'a taziye ziyareti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Akar, Yalçın'ı MHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti.

Akar'ın, görüşmede Yalçın'a, oğlu Turan İlteber Yalçın'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dilediği öğrenildi.

Semih Yalçın, Hulusi Akar, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:30 Kaynak: AA
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