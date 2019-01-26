Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız" dedi.

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:53 

Hulusi Akar, Ekonomi
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