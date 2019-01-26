Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız" dedi.
Milli Savunma Bakanı
Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:53
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