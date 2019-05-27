Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
2 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemi hakkında, "Ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık." dedi.
Milli Savunma Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:38
Akar, yeni askerlik sistemi hakkında, "Ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık." dedi.
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