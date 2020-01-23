Bakan Akar'dan Yunanistan'a "uluslararası hukuka uyulması" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'uluslararası hukuka uyulması' çağrısı - Son Dakika

Bakan Akar'dan Yunanistan'a "uluslararası hukuka uyulması" çağrısı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ROKETSAN'a gelmesi Bakan Akar'ın yetkililer tarafından karşılanması Bakan Akar'ın sergi alanındaki silah sistemlerini incelemesi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması Bakan Akar'ın çalışmalar hakkında brifing alması Bakan Akar'ın konuşması...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ROKETSAN'a gelmesi

Bakan Akar'ın yetkililer tarafından karşılanması

Bakan Akar'ın sergi alanındaki silah sistemlerini incelemesi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması

Bakan Akar'ın çalışmalar hakkında brifing alması

Bakan Akar'ın konuşması

Akar'ın ROKETSAN tesislerini gezmesi ve yetkililerden bilgi alması Bakan Akar'dan Yunanistan'a "uluslararası hukuka uyulması" çağrısı

Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı."

Akar: " Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz."

Akar: " İdlib'de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor"

Bakan Akar'dan Yunanistan'a uluslararası hukuka uyulması çağrısı

Hulusi Akar, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti
MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:36:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar'dan Yunanistan'a "uluslararası hukuka uyulması" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]