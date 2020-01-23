Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ROKETSAN'a gelmesi

Bakan Akar'ın yetkililer tarafından karşılanması

Bakan Akar'ın sergi alanındaki silah sistemlerini incelemesi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması

Bakan Akar'ın çalışmalar hakkında brifing alması

Bakan Akar'ın konuşması

Akar'ın ROKETSAN tesislerini gezmesi ve yetkililerden bilgi alması Bakan Akar'dan Yunanistan'a "uluslararası hukuka uyulması" çağrısı

Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı."

Akar: " Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz."

Akar: " İdlib'de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor"