Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "Deaş'la Göğüs Göğüse Mücadele Eden, En Radikallerini Etkisiz Hale Getiren Tek Devlet...

Bakan Akar: "Deaş'la Göğüs Göğüse Mücadele Eden, En Radikallerini Etkisiz Hale Getiren Tek Devlet...

1 saat önce

Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden, en radikallerini etkisiz hale getiren tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti.

Bakan Akar:
Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden, en radikallerini etkisiz hale getiren tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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