Bakan Akar: "Deaş'la Göğüs Göğüse Mücadele Eden, En Radikallerini Etkisiz Hale Getiren Tek Devlet...
1 saat önce
Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden, en radikallerini etkisiz hale getiren tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti.
Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden, en radikallerini etkisiz hale getiren tek devlet Türkiye Cumhuriyeti
devleti."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA
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