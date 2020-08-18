Bakan Akar: "Doğu Akdeniz'de tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi hem de KKTC'li... - Son Dakika
Bakan Akar: "Doğu Akdeniz'de tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi hem de KKTC'li...
Bakan Akar: "Doğu Akdeniz'de tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, hukuk, alaka ve menfaatlerini korumak, kollamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bakan Akar: " Doğu Akdeniz'de tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, hukuk, alaka ve menfaatlerini korumak, kollamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - ANKARA
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18.08.2020 16:52:42. #1.12#
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