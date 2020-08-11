Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin olmadığı projenin yaşama şansı yok - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan'daki hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkat çekerek, Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere kuvvet komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video telekonferans yöntemiyle bağlanarak, toplantı gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın video telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alparslan Kavaklıoğlu da hazır bulundu.