Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Dündar ve Fidan ile Bir Araya Geldi

Bakan Akar Dündar ve Fidan ile Bir Araya Geldi

36 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.

Bakan Akar Dündar ve Fidan ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib'de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

İdlib, Salih Zeki Çolak, Hulusi Akar, Güncel
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