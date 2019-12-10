Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı
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Bakan Akar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Bakan Akar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Bakanlığın Twitter adresinden, "Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun" başlığıyla Akar'ın bir videosu paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, videoda, "Bütün insanlar hürdür çünkü her insan bir dünya." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, Twitter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:40 Kaynak: AA
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