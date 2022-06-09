Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Efes-2022 Tatbikatı "seçkin gözlemci günü" faaliyetlerinin ikinci bölümü başladı (6)

Efes-2022 Tatbikatı "seçkin gözlemci günü" faaliyetlerinin ikinci bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatbikat alanına gelmesinin ardından başladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki konuk savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile takip ettiği sabah faaliyetleri, belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulmasıyla tamamlandı.

Seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ikinci bölümü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tatbikat alanına gelmesinin ardından başladı.

Adnan Menderes Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Akar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan'ın Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ne "uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopteri ile gelmesiyle tatbikat alanındaki göndere Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi.

Tatbikatı takip edeceği 2 numaralı gözlem yerine gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra gözlem yerine geçti.

Üzerinde "Cumhurbaşkanlığı forsu" bulunan lacivert mont giyen, Efes 2022 yazılı şapka takan Erdoğan, burada tatbikatı izleyen misafir savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile bir süre sohbet etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de tatbikat alanına üzerinde Türk bayrağı bulunan aynı renk mont ve Efes 2022 yazılı şapka ile geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in tatbikata ilişkin verdiği brifingin ardından tatbikat kapsamında hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından vurulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip ediyor.