Bakan Akar: "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Yapılan Provokasyonların Etkisinin Olmayacağını Herkesin...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını, bunlardan dolayı herhangi yanlış hesaplara girilmemesi gerektiğini, bu şekilde bir yere varılmasının, bir şey elde etmenin mümkün olmadığını da herkesin bilmesi lazım.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını, bunlardan dolayı herhangi yanlış hesaplara girilmemesi gerektiğini, bu şekilde bir yere varılmasının, bir şey elde etmenin mümkün olmadığını da herkesin bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması lazım, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemeleri lazım" dedi.



Milli Savunma Bakanı Akar, Katar ve Pakistan'daki temaslarının ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti. Hamid Karzai Havalimanı'nda Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve diğer Türk ve Afganistanlı yetkililerce karşılanan Akar, ilk olarak Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında denetlemelerde bulundu. Burada faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, daha sonra komutanlık personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yaptıkları önemli ve başarılı görevlerle Türkiye'yi gururla temsil eden personeli kutlayan Akar, son dönemde Türkiye'nin çevresinde önemli gelişmelerin olduğunu, bunların da her geçen gün sür'atle değiştiğine dikkati çekti. Gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade eden Akar, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak dün olduğu gibi bugün de büyük bir dikkat ve hassasiyetle bize verilen görevleri en iyi şekilde yapmak, egemenlik ve bağımsızlığımızın devamını sağlamak, ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak ve kollamak için arkadaşlarımız gece, gündüz büyük bir azim ve kararlılıkla görevini yapıyor" diye konuştu.



"81 milyonun güvenliği bizim için esastır"



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bir taraftan 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarında, diğer taraftan 462 bin kilometrekarelik mavi vatanda üzerine düşen görevleri aralıksız yapmaya devam ettiğini belirten Akar, "81 milyonun güvenliği bizim için esastır. Burada herhangi bir ayrım, ayrılık, gayrılık asla ve kat'a söz konusu değildir" dedi.



"Musul'un, Halep'in, Doğu Guta'nın, Rakka'nın haline bakın bir de Afrin'in fotoğrafına bakın"



Milli Savunma Bakanlığının yeni yapısı altında Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bütün olarak bundan önce olduğu gibi, Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu ifade eden Akar, FETÖ, PKK/YPG/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da devam edeceğini belirtti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Akar, "Hem planlama hem icra safhasında hiçbir ordunun, ülkenin göstermediği kadar sivil halka, masum insanlara, çevreye zarar vermemek için azami dikkat, hassasiyet gösterilmiştir. Operasyonlardan sonra bir Musul'un, Halep'in, Doğu Guta'nın, Rakka'nın haline bakın bir de Afrin'in fotoğrafına bakın" diye konuştu.



Terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki varlığına da dikkati çeken Bakan Akar, şunları kaydetti:



"Bunu Bağdat'la görüşüyoruz, oradaki Iraklı kardeşlerimize bunu anlatıyoruz beraber operasyonunun yapılması konusunda, onlarla işbirliği yapmaya açık olduğumuzu tekrar tekrar söylüyoruz. Diğer taraftan da Irak'ın kuzeyinden gelip bizim güvenlik güçlerimizi, halkımızı öldüren, onları katleden bu alçakların oradaki varlıkları da bir gerçek. Onlar orada durduğu müddetçe bizim Irak'ın kuzeyinde de operasyonlarımızın devam edeceğini kendilerine söylüyoruz. Operasyonlarımız devam edecek."



"İkinci bir Kandil olmasına asla müsaade etmemiz söz konusu değil"



Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatını anımsatan Akar, "Bir laf çıkmıştı, 'Teröristler Kandil'den taşınacaklar, Sincar'da yeni bir Kandil kuracaklar'. Bunun imkan ve ihtimali yok. Hiçbir şekilde, nasıl ki Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna müsaade etmiyorsak, aynı şekilde Sincar'ın da herhangi bir şekilde ikinci bir Kandil olmasına asla müsaade etmemiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.



Akar, 462 bin kilometrekarelik mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizin de korunduğunu belirterek, bununla ilgili herhangi bir tereddüdün olmadığını söyledi. "Herhangi bir şekilde haklarımızdan ödün vermemiz söz konusu değil" diyen Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, KKTC'ye karşı hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi, bizim olmadığımız hiçbir kararın, alınacak hiçbir tedbirin geçerliliğinin ve yaşama şansının olmadığını da tekrar tekrar dile getirdik. Biz iyi komşuluktan, dostluktan, barıştan, istikrardan yanayız. Buralarda yaşayan insanların barış, huzur, refah içinde yaşamasından yanayız ancak bunun dışında da hiçbir şekilde, her ne pahasına olursa olsun, haklarımızdan asla ödün vermeyeceğimizi herkesin bilmesi, aklını başına alması lazım. Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması lazım aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını herkesin bilmesi lazım. Bu konuda her türlü tedbirimiz hazırlığımız vardır. Ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu korumak adına gereken neyse bunların hepsi de yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleştirilecektir. Hiçbir şekilde kıyılarımıza yakın mesafelerde, Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını, bunlardan dolayı herhangi yanlış hesaplara girilmemesi gerektiğini, bu şekilde bir yere varılmasının, bir şey elde etmenin mümkün olmadığını da herkesin bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması lazım, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemeleri lazım. Muhataplarımıza bizim en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır. Dolayısıyla gerginliği artırmanın kimseye faydası yok. Ege'de, Akdeniz'de gerginliğin artırılmasından herkesin uzak durmasının ülkelerimizin lehine olduğunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum."



Kabil'de görevli bazı yabancı askerlerle de bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Afganistan Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti. Burada askeri törenle karşılanan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami ile görüştü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçen Akar, Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammad Ashraf Gani ile bir araya geldi. Akar, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile de bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

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