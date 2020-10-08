BAKAN AKAR: ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR-1 - Son Dakika

BAKAN AKAR: ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR-1

08.10.2020 12:37
BAKAN AKAR: ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR-1, System.String[]

Doğan GÜNDOĞDU / MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar için inşa edilen askeri eğitim gemisinin denize inme töreninde konuştu.

Doğan GÜNDOĞDU/ MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar için inşa edilen askeri eğitim gemisinin denize inme töreninde konuştu. Bakan Akar, "Otuz yıldır Azerbaycan'ın öz topraklarının yüzde 20'sinin işgal edilmesine ses çıkarmayanların ateşkes çağrısı yapmak yerine, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'ı terk etmesini sağlamaları doğru ve hakkaniyetli olacaktır.  Hocalı'da barbarlıkla çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insanın katledilmesine, milyonlarca insanın evinden, yurdundan edilmesine göz yumanların Ermenistan'ı şımartmaktan vazgeçmeleri yerinde olacaktır.  Azerbaycan'ın tüm diplomatik çabalarına rağmen, Ermenilerin Karabağ'ı işgali ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlar karşısında sus pus olanların bugün sergiledikleri tavır ise maalesef tam bir ikiyüzlülüktür.  Bilinmelidir ki işgalci Ermenistan'ın Tovuz'un ardından sivil yerleşimlere saldırma cüretkarlığı ve küstahlığı bardağı taşıran son damla olmuştur." dedi.

Bakan Akar, "Ermenistan, son saldırısıyla masum siviller ve çocuklar da dahil olmak üzere can kardeşlerimizi şehit etmiştir. Halen masum sivillerin bulunduğu bölgelere ateş açmaktadır.  Gence kentinde masum sivil halka karşı roket ve yasaklanmış mühimmatla yaptığı saldırı da Ermenistan'ın caniliğini, barbarlığını ve gerçek yüzünü en açık şekilde göstermektedir. Ermenistan savaş suçu işlemektedir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu saldırganlık karşısında Azerbaycan, artık öz topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak, işgal altındaki halkının hak ve hürriyetini geri almak için harekete geçmiştir." diye konuştu

Hulusi Akar, Ermenistan, Katar, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN AKAR: ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR-1 - Son Dakika

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