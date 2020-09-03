Bakan Akar, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni uçuş eğitim yılı törenine katılmak için geldiği Eskişehir'de Valiliği de ziyaret etti. Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, Vali Erol Ayyıldız ile görüştü. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da katıldı.