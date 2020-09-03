Bakan Akar, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti (2) - Son Dakika

BAKAN AKAR, ISPARTA'YA GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Eskişehir'den Isparta'ya gitti.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda Vali Ömer Seymenoğlu , Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'na geçti.

Buradaki inceleme ve denetlemelerin ardından da Bakan Akar ve komuta kademesi, Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, Vali Seymenoğlu ile görüştü. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.