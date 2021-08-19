Bakan Akar, Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta ile anlaşma imzaladı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta, 3 ayrı anlaşmaya imza attı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve Askeri Çerçeve Anlaşması olmak üzere 3 ayrı anlaşmaya imza attı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Sayın Ahmed'in huzurunda; Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Askeri Mali İş Birliği Anlaşması, Askeri Çerçeve Anlaşması olmak üzere 3 ayrı anlaşmaya imza attı" denildi.