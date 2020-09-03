Bakan Akar, F-16 kokpitinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını, Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı'nın açılışını özel uçuşla yaptı. Akar, uçuş için 'Her zaman her yerde' parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'nda 'Ceylan' olarak bilinen Filo Komutanlığı'nın personeli tarafından karşılandı. Bakan Akar, daha sonra uçuş brifingi aldı. Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile uçuş teçhizatını kuşandı. Akar ve komutanlar, daha sonra uçak başına gitti. Buradaki son kontrollerin ardından Akar, F-16'nın kokpitine geçti.

'MÜCADELEMİZE ÇANAKKALE RUHU İLE DEVAM EDECEĞİZ'Kontroller sonrasında Bakan Akar ve orgeneraller Küçükakyüz ve Gülan, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi 'nin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik ederek, 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş kapsamında Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nin de üzerinden geçen Akar ve komutanlar, abideyi selamladı. Akar, burada 'Ceylan 30' çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta burada yatanlar olmak üzere tüm şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz" dedi.Bakan Akar, başarılı uçuş eğitim yılı geçirilmesi temennisini de iletti.

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ANKARA,