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Bakan Akar: "F-35 uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun savunmasını ciddi ölçüde...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır" dedi.

Bakan Akar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile dün gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin S-400 hava ve füze savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı tedariği ile ilgili olarak Bakan Akar, "S-400 tedariğine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır. F-35 projesindeki işbirliğimizin engellenmesi ne Türkiye'nin ne ABD'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye sadece bir müşteri değil, F-35 Programı'nın yatırımcılarından ve üretim ortaklarından biridir. F-35 Programı'na ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız" dedi.

Türkiye ve ABD ilişkilerine de değinen Bakan Akar, "Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir ilişki bekliyoruz. Bu konuda yapıcı bir yolda ilerlemek için çalışmaya devam edebileceğimizi ve uygun bir çözüm bulacağımıza umuyorum. F-35 uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. S-400 konusundaki ABD endişelerini ele almak üzere NATO'nun da katılımı ile bir çalışma grubu kurulması önerimiz de hala geçerlidir" diye konuştu. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
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