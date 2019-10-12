Son Dakika Haberleri: Bakan akar: faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor
Son Dakika Politika Bakan akar: faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor

Bakan akar: faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor

12 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

Bakan akar: faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı alanında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından basın mensuplarının harekata ilişkin sorusunu cevapladı. Bakan Akar, "Faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor. Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçik yüksek bir moral ile kendisine verilen vazifeyi tarihine ve değerlerine yaraşır bir şekilde en iyi şekilde yapmak için büyük bir kahramanlık, büyük bir fedakarlık gösteriyor. İnşallah bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı.


Hulusi Akar, Ankara, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:23 Kaynak: DHA
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