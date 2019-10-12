Bakan Akar: "Faaliyetler planlı bir şekilde devam ediyor. Mehmetçik yüksek bir moralle kendisine verilen vazifeyi tarihine ve değerlerine yaraşır bir şekilde, en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık gösteriyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu'nun cenazesinin ardından açıklamalarda bulundu.