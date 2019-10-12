Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "Faaliyetler planlı bir şekilde devam ediyor.
Son Dakika Genel Bakan Akar: 'Faaliyetler planlı bir şekilde devam ediyor.

Bakan Akar: "Faaliyetler planlı bir şekilde devam ediyor.

14 dakika önce

Bakan Akar: "Faaliyetler planlı bir şekilde devam ediyor.

Bakan Akar: "Faaliyetler planlı bir şekilde devam ediyor. Mehmetçik yüksek bir moralle kendisine verilen vazifeyi tarihine ve değerlerine yaraşır bir şekilde, en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık gösteriyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu'nun cenazesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar: Faaliyetler planlı bir şekilde devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
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Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, Türk halkına mesaj gönderdi
Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı Şanlıurfalı öğrenciler, ay-yıldızlı figür oluşturarak Mehmetçik'e destek verdi Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

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