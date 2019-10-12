Bakan Akar: "Faaliyetler planlı bir şekilde devam ediyor.
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Bakan Akar: "Faaliyetler planlı bir şekilde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "Faaliyetler planlı bir şekilde devam ediyor. Mehmetçik yüksek bir moralle kendisine verilen vazifeyi tarihine ve değerlerine yaraşır bir şekilde, en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık gösteriyor"
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu'nun cenazesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, Türk halkına mesaj gönderdi Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı Şanlıurfalı öğrenciler, ay-yıldızlı figür oluşturarak Mehmetçik'e destek verdi Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti