Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo'yu kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.