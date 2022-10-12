Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü - Son Dakika
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Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü

12.10.2022 21:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları kapsamında Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Finlandiya'nın Madrid'de imzalanan memorandum kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinin, somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edildi.

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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü - Son Dakika
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