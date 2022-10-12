Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları kapsamında Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Finlandiya'nın Madrid'de imzalanan memorandum kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinin, somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edildi.
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