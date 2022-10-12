Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları kapsamında Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Finlandiya'nın Madrid 'de imzalanan memorandum kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinin, somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Finlandiya, Güncel, Son Dakika

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