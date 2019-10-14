Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.
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Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
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