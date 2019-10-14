Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.

Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.

6 dakika önce

Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.

Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü., System.String[]

Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Suriye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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