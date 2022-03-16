Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

16.03.2022 20:35
Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bakan Akar, bu kapsamda Fransa Savunma Bakanı Parly ile bir araya geldi.

Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere, ikili, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılması ve askeri eğitim iş birliği faaliyetlerinin artırılmasının önemini vurguladı.

Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü
Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

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NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Florence Parly, Hulusi Akar, Fransa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü - Son Dakika


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