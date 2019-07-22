Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP- T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür ettiği kaydedildi.
Mili Savunma Bakanlığı, telefon görüşmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:
"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ele alındı. Ayrıca, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP- T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti."

ANKARA,


Hulusi Akar, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:04 Kaynak: DHA
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