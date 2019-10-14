Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü

Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.

Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu."

Hulusi Akar, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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