Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile bir araya geldi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'ndaki temasları kapsamında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşen ardından "Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı" konulu oturuma katılan Bakan Akar, son olarak Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

Görüşmede, askeri, güvenlik ve savunma sanayi iş birliği konularının yanı sıra başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler, bu çerçevede İdlib'deki son durum, bölgede yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar görüşmede Türkiye'nin beklentilerini dile getirerek, İdlib'deki sivil halkın uygulanan şiddet nedeniyle evlerini terk ederek rejim bölgesine değil, Türkiye'ye doğru yöneldiğine dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'ndaki toplantı ve temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine katılmak üzere Brüksel'den ayrıldı.

(İHA)