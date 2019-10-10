Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile görüştü

Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile görüştü

16 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Akar, görüşmede, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek, Türkiye'deki Suriyelilerin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğunu, 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini anımsatan Akar, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığına dikkati çekti.

Akar, ayrıca Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, alt yapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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